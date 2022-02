Fórmula 1: Alpine termina teste de Barcelona mais cedo | AutoSport

O Alpine A522 não vai marcar presença nas 4 horas restantes do teste de Barcelona. Um rude golpe para a equipa, que foi obrigada a terminar mais cedo do que o previsto os trabalhos, depois de um principio de incêndio durante a manhã. Fernando Alonso parou em pista, obrigando à paragem da sessão e os comissários de pista foram obrigados a apagar o principio de incêndio, que se sabe agora, foi causado por um problema hidráulico no A522.

Segundo a equipa, “após investigarmos na garagem, depois da paragem na pista de Fernando Alonso esta manhã, a equipa pode confirmar que se tratou de um problema com o sistema hidráulico. Um pequeno problema de vedante provocou um incêndio na parte de trás do carro. A equipa completou com sucesso 266 voltas durante os três dias em Barcelona. As reparações no carro vão continuar, e como resultado, não vamos correr durante o resto do dia”.

A Alpine regressa à pista apenas no teste do Bahrein, entre os dias 10 e 12 de março.