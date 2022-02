Fórmula 1: Alpine tem como objetivo “mínimo” o quinto posto | AutoSport

Depois da Alpine ter terminado no quinto lugar da classificação dos construtores em 2021, com uma vitória na Hungria (Esteban Ocon) e o terceiro lugar no GP do Qatar (Fernando Alonso), Laurent Rossi diz que o objetivo mínimo para a equipa este ano é repetir esse lugar, mas está ansioso que a equipa possa melhorar.

“Temos múltiplas ambições”, disse Rossi. “O quinto posto é o mínimo que precisamos de atingir após o desempenho do ano passado. Até agora, atingimos os nossos objetivos e estamos satisfeitos com o progresso que estamos a mostrar, mas temos de ser realistas porque este ano ninguém tem trunfos. Não sabemos onde vamos estar até chegar à pista. Contudo, o que todos temos de ter em mente que não é onde começamos o mais importante, é onde terminamos. Precisamos de continuar a mostrar melhorias, visando a excelência operacional e o progresso ao longo do ano”.