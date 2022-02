Fórmula 1: Alpine sem receio de lutar pelos pódios | AutoSport

A Alpine terminou a época passada na quinta posição entre os construtores de Fórmula 1 e logo no início deste ano, reorganizou a estrutura de gestão da equipa, com a saída de Marcin Budkowski e Alain Prost, enquanto Pat Fry e Matt Harman assumiram novas funções. Espera-se ainda que Otmar Szafnauer, que deixou as funções de chefe de equipa na Aston Martin, possa passar a liderar a equipa francesa.

Paralelamente à reestruturação interna, a equipa continuou o desenvolvimento do novo carro para a próxima época de F1, o A522, e prepara-se para o apresentar brevemente. Esteban Ocon, que terminou 2021 com uma vitória no GP da Hungria e no 11º lugar, espera que a experiência do ano transacto possa servir de inspiração para a equipa conquistar melhores resultados nas próximas épocas.

“Sabíamos que não tínhamos o carro mais rápido, não tínhamos o pacote mais rápido em geral para lutar lá na frente, mas assim que havia uma oportunidade, estávamos lá para poder conquistar bons resultados”, afirmou o piloto francês.

Ocon está ansioso por voltar a colocar a equipa entre os primeiros classificados e lutar com Mercedes e Red Bull sem medo. “Queríamos estar operacionalmente no topo das nossas condições e fizemo-lo no ano passado. E penso que podemos estar orgulhosos disso, porque isso significa que quando tivermos um carro rápido podemos estar a lutar com os carros de topo e as equipas de topo sem ter medo”.