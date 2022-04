Fórmula 1: Alpine “sem pressão” para colocar Oscar Piastri ao volante | AutoSport

O futuro de Oscar Piastri parece estar ligado ao de Fernando Alonso. O piloto espanhol já disse querer continuar mais algum tempo na Fórmula 1 e se isso acontecer, deverá continuar na Alpine – se bem que correm rumores que a Aston Martin veria com bons olhos trocar Sebastian Vettel pelo espanhol – reduzindo as hipóteses do jovem piloto australiano em assumir as funções de piloto principal da equipa francesa.

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, explicou que Oscar Piastri está muito envolvido no trabalho da estrutura e o objetivo é trabalhar para o tornar piloto principal numa equipa de Fórmula 1.

“Oscar [Piastri] é um jovem maravilhoso. Está muito bem preparado e tem muita, muita fome. É um dos jovens mais competentes a passar pela equipa e estamos a trabalhar arduamente com ele para, se houver a possibilidade, o meter no carro de Fórmula 1, demos-lhe essa oportunidade. Mais tarde, este ano, fará também alguns treinos livres para nós. Também está a fazer muito trabalho de simulador para nós. Um talento a ser observado”.

Sobre a possibilidade de colocar o jovem piloto noutra equipa e a pressão para o fazer, Szafnauer afirmou que ainda não há pressa para o fazer. “Em abril ainda não há essa pressão. Penso que a pressão e a ‘silly season’ só devem começar em julho. Portanto, sim, sem pressão”.