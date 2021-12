Fórmula 1: Alpine satisfeita por estar abaixo do teto orçamental | AutoSport

Inicialmente, o valor do limite orçamental na Fórmula 1 foi fixado em 175 milhões de dólares por equipa e colocado no recém-criado Regulamento Financeiro, mas após mais discussões, o valor foi reduzido para 145 milhões de dólares. É esse o valor que as equipas têm de respeitar, mas para a Alpine, o valor que está projetado para ser gasto no desenvolvimento do novo monolugar, está aquém do delineado.

“Há muito a acontecer no próximo ano e é provavelmente o inverno mais importante para esta equipa desde que a Renault regressou”, afirmou Marcin Budkowski, diretor executivo da equipa. “É o primeiro carro que estamos a conceber sob o limite de custos – não estamos no limite, estamos abaixo – por isso, na verdade, não nos está a afetar, mas está a afetar os nossos adversários. Em termos relativos, dá-nos uma melhor plataforma e uma melhor posição”. Budkowski acrescentou ainda que: “E o reset efetuado em algumas áreas da equipa, que estão a funcionar muito melhor, e estou entusiasmado por ver o que eles vão fazer. Por isso, penso que nesta fase, este deveria ser o foco da equipa”.

Falta saber se depois da “saúde orçamental”, o monolugar também terá desempenho para puxar a equipa mais para cima da classificação.