Fórmula 1: Alpine reagiu à saída de Fernando Alonso | AutoSport

A Alpine publicou um comunicado nas suas redes sociais sobre o anúncio da ida de Fernando Alonso para a Aston Martin. O piloto espanhol, que desde o seu regresso à Fórmula 1 em 2021 já conquistou um pódio pela equipa francesa, vai substituir Sebastian Vettel no final deste ano na estrutura de Silverstone, fazendo dupla com Lance Stroll.

“Desejamos a Fernando o melhor para o seu futuro na Fórmula 1. Fernando sempre fez, e sempre fará, parte da família Renault e Alpine e estamos orgulhosos e somos uns privilegiados por termos partilhado juntos tantos momentos na pista”, pode ler-se no comunicado da Alpine. “Estamos ansiosos por terminar o resto da temporada 2022 com Fernando de azul, e continuaremos a puxar ao máximo até à última volta, em novembro”.

Numa altura em que se pensava que iriam começar as negociações entre piloto e equipa, a Alpine tem agora um lugar vago para preencher para a próxima época, possivelmente com Oscar Piastri. No entanto, não há para já confirmação do piloto que substituirá Alonso.

We wish Fernando the best for his future in Formula 1. Fernando has always been, and always will be, part of the Renault and Alpine family and we’re proud and privileged to have shared so many on-track moments together. pic.twitter.com/hyZOVdOKHb