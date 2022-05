Fórmula 1: Alpine quer discutir com FIA depois de penalização a Fernando Alonso | AutoSport

Como demos conta anteriormente, a segunda penalização a Fernando Alonso no GP de Miami, está a ser encarada pela equipa como injusta. Laurent Rossi já tinha pedido um GP de Espanha mais justo, depois ter escrito que a sua equipa e o piloto não foram ouvidos pelo colégio de comissários desportivos em Miami, quando tinham a certeza de que conseguiriam refutar a acusação de Alonso ter saído de pista e com isso ter ganho vantagem sobre os adversários.

Agora é Otmar Szafnauer que acredita que a situação foi especialmente injusta porque a equipa e o piloto não tiveram como saber exatamente quanto tempo tinham de abdicar, depois da Alonso ter seguido pela escapatória do traçado.

“Precisamos de falar com a FIA no próximo grande prémio”, disse o chefe de equipa da Alpine. “Precisamos de clareza a este respeito. Precisamos de uma forma de dizer: ‘olha, tens de dar mais tempo'”.

O que acontece atualmente é que quando um piloto corta uma chicane ou uma curva, é responsabilidade da equipa e do piloto garantir que devolvem a posição ou o tempo que ganharam ao não ficar em pista. A FIA tem deixado que sejam as equipas a tomar a iniciativa, mas Szafnauer diz ser preciso mais comunicação entre equipas e direção de prova para saber ao certo quanto tempo é necessário “devolver”.

“Seria muito bom receber feedback durante a corrida para dizer que não perdeu o suficiente. Fernando, quando entrou na reta principal, levantou significativamente duas vezes o pé. E não sei se ele devolveu o tempo todo ou a maior parte do tempo, mas muito do tempo. E quando está a pilotar o carro, tem de descobrir: devolvi tudo, devolvi algum. Será que devolvi o suficiente?”, disse Szafnauer.

O responsável da Alpine ainda deixou algumas críticas ao que pensa ser uma penalização excessiva por um erro cometido por um piloto experiente como Alonso.

“Quer dizer, Mick Schumacher bateu em Vettel, quando estava numa posição pontuável e colocou-o fora da pista. Fez isso? Está bem, que tipo de penalização é que Vettel ou Mick apanharam?”, questionou Szafnauer.