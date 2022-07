Fórmula 1: Alpine quer continuar com “fluxo de atualizações” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Já ligeiramente à frente da McLaren na tabela de construtores, Laurent Rossi prometeu manter o “fluxo de atualizações” da Alpine, com o objetivo de manter o quarto lugar na classificação do mundial de construtores. Num domingo em que as duas equipas que disputam o melhor lugar do segundo pelotão trouxeram pontos duplos para casa, apenas pela terceira vez esta época, a Alpine superou a McLaren.

Agora com o quarto lugar na sua posse, o CEO da Alpine, Laurent Rossi, diz que o objetivo é continuar nessa posição.

“O nosso objetivo é claro”, disse Rossi. “Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para nos mantermos no quarto lugar do campeonato de construtores. Não vai ser fácil, mas temos de manter o nosso fluxo de atualizações e organizar fins-de-semana de corrida fortes, como fizemos em casa, em França, este fim-de-semana, durante o resto da época”, afirma.

A Alpine introduziu recentemente uma nova suspensão traseira, bem como alterações ao fundo. Diz-se que as atualizações aumentaram a carga aerodinâmica do carro, ao mesmo tempo que ajudaram a reduzir o arrasto. Tal como os seus rivais, a Alpine terá de equilibrar a chegada de atualizações ao carro com o limite orçamental, um problema que muitas equipas, incluindo a Alpine, têm salientado nas últimas semanas.

O CEO ficou contente com a forma como os seus pilotos geriram as suas corridas, Alonso a conseguir a manobra sobre Norris no início da corrida, ao passo que Ocon não deixou que a sua penalização o afetasse amimicamente. “Estamos muito satisfeitos por pontuar com ambos os carros na nossa corrida de casa e estamos agora à frente no quarto lugar do campeonato de construtores e, devo dizer, é merecido”, acrescentou Rossi. “Na pista, sabíamos que tínhamos hoje uma grande oportunidade de pontuar com ambos os carros. Precisávamos de uma boa partida, que conseguimos, e de corridas bem executadas, tanto pela equipa como pelos pilotos. O Fernando [Alonso] fez um grande trabalho ao ultrapassar Lando [Norris] no início e a partir daí, conseguiu fazer uma corrida brilhante ao marcar oito pontos, em sexto”.

“O Esteban [Ocon] também teve uma grande partida, mas foi-lhe dado um tempo de penalização pela sua colisão na primeira volta com Yuki [Tsunoda]. Ele teve de se manter concentrado para recuperar a vantagem que ganhou, e a sua paciência e determinação foram fundamentais para passar o segundo McLaren de Daniel [Ricciardo] para o oitavo lugar”, ressalva o CEO francês.