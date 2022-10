Fórmula 1: Alpine otimista com o monolugar de 2023 | AutoSport

Os responsáveis da Alpine esperam poder encurtar a diferença para as equipas de topo na próxima época, com o desenvolvimento do monolugar de 2023 em bom ritmo e já a demonstrar um nível competitivo mais alto do que o A522.

Esta temporada os responsáveis da Alpine optaram por um programa de desenvolvimento do A522 agressivo e com várias atualizações apresentadas durante o ano, conseguindo no Japão ter mostrado um ritmo muito semelhante ao Mercedes e muito superior ao McLaren, equipa que discute o quarto lugar do campeonato com os franceses, mas segundo as suas simulações e dados recolhidos em túnel de vento, o próximo monolugar poderá ser ainda mais competitivo. O diretor desportivo da equipa, Alan Permane adiantou que na Alpine estão todos “muito entusiasmados com o carro do próximo ano” e que abre boas perspectivas de poderem lutar contra as equipas do topo da tabela classificativa.

Apesar deste ano terem tido algumas dificuldades com a fiabilidade do A522, Permane realçou que “houve uma mudança massiva na unidade motriz, e uma mudança enorme na caixa de velocidades. Sabíamos que existiriam alguns problemas”.

Até ao final da presente temporada, a Alpine aponta para a batalha em pista com os Mercedes, deixando os McLaren para trás.