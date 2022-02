Fórmula 1: Alpine muda de nome após anúncio de novo patrocinador | AutoSport

A Alpine e a BWT anunciaram oficialmente a nova parceria a longo prazo, depois de algumas semanas de especulação sobre este assunto. A BWT torna-se o patrocinador principal da equipa a partir da época de 2022, com a equipa a passar a ser designada como BWT Alpine F1 Team.

A empresa austríaca foi durante muitos anos o patrocinador principal da Racing Point/Aston Martin, mas no início deste ano o acordo chegou ao fim. Sendo agora patrocinador principal da Alpine, a pintura dos monolugares passam a juntar o azul da equipa e o famoso cor de rosa do patrocinador.

Alpine mantém o alinhamento de pilotos com Fernando Alonso e Esteban Ocon. Contudo, houve mudanças na gestão da equipa, com Marcin Budkowski e Alain Prost a abandonarem a equipa antes do início da nova temporada.

A Alpine vai apresentar o seu carro de 2022, denominado por A522, no dia 21 de fevereiro.