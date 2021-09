Fórmula 1: Alpine espera melhorar em Sochi | AutoSport

O GP de Itália colocou algumas dificuldades aos pilotos da Alpine. Em qualificação o ritmo foi baixo e valeu a Sprint e o acidente entre os dois concorrentes ao título mundial, para ambos terminarem nos pontos. Marcin Budkowski espera que em Sochi, a equipa possa voltar a mostrar um bom ritmo e afirmou que sabiam de antemão, que Monza seria um desafio maior que outros traçados.

“Sochi será melhor, não perfeito para nós, mas melhor”, disse o responsável da equipa ao Motorsport.com. “Penso que devemos voltar ao nosso nível de competitividade que temos tido até agora, o que significa qualificação no top 10, e corrida acumulando mais pontos. Para ser honesto penso que dadas as nossas posições de partida, ambos os carros nos pontos foi um resultado decente. Monza é um circuito onde sabíamos que iríamos sofrer, uma vez que o nosso pacote não é o mais adaptado a este tipo de circuitos. Honestamente, sair com cinco pontos no saco, com a Alpha Tauri sem pontuar, na verdade foi um fim de semana bastante decente”.

Em 2020, com a denominação Renault, a equipa conseguiu conquistar o quinto posto, por Daniel Ricciardo, e sétimo lugar para Esteban Ocon.