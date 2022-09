Fórmula 1: Alpine e McLaren têm de decidir pilotos estreantes para treino livre | AutoSport

As equipas de Fórmula 1 ainda têm seis fins de semana para colocar um piloto estreante aos comandos do seu monolugar durante dois dos treinos livres 1. E se há equipas bem adiantadas nesta matéria, que faz parte do regulamento que todas têm de cumprir, Alpine e McLaren ainda têm de decidir que pilotos ou pilotos estarão aos volantes dos seus carros.

Em 2022 passou a ser obrigatório que todas as equipas utilizem dois pilotos estreantes durante dois treinos livres 1 durante a época. Decorridos 16 Grandes Prémios, as oportunidades começam a esgotar. No Brasil e no Japão deverá ser difícil as equipas apostarem nos estreantes ainda na sexta-feira, por razões diferentes. Em Interlagos realiza-se a última corrida de Sprint do ano, tendo as equipas menos um treino para trabalharem na configuração do carro e em Suzuka, as 10 equipas terão oportunidade de testar durante algum tempo no treino o protótipo de pneus da Pirelli para 2023. Por isso, realisticamente, sobram os GP de Singapura, Estados Unidos, México e Abu Dhabi para cumprirem a regra.

Na Red Bull Jüri Vips já pilotou no GP de Espanha, mas depois de ter sido expulso do programa de jovens pilotos da equipa, Liam Lawson será o provável candidato a realizar o treino que falta, assim como deverá regressar ao lugar no AT03 da AlphaTauri para mais um treino.

Também com um treino já realizado com Nyck de Vries, a Mercedes deverá colocar de novo o neerlandês aos comandos do seu carro, apesar deste estar a discutir o seu futuro com outras equipas do paddock.

A Ferrari ainda não teve nenhum ‘rookie’ no seu carro de 2022 em treino, mas confirmaram que Robert Shwartzman marcará presença nos Estados Unidos e em Abu Dhabi. Na equipa cliente da Ferrari, a Haas, o italiano Antonio Giovinazzi vai fazer a sua segunda saída no carro da equipa no circuito das Américas.

Nyck de Vries também esteve ao volante do AMR22 da Aston Martin, completando um de dois treinos livres obrigatórios, mas deverá ser o recente campeão de Fórmula 2, e agora piloto de desenvolvimento da equipa de Silverstone, Felipe Drugovich que completará o programa em Abu Dhabi.

Na Williams, o jovem piloto da Fórmula 2 Logan Sergeant vai treinar com a equipa no seu evento de casa em Austin, depois de de Vries também ter estado ao volante do FW44.

O fim de semana de estreia de Zhou Guanyu no Bahrein contou para esta regra na Alfa Romeo. Como tal, Théo Pourchaire deverá substituir Valtterri Bottas nos EUA ou no México.

A Alpine tinha planeado colocar o seu piloto de desenvolvimento Oscar Piastri nos dois treinos durante a época, mas depois de toda a ‘novela’ que envolveu as duas partes, deverá ser Jack Doohan a fazê-lo, mas ainda não foi confirmado. A McLaren depende da Alpine e se estes permitem que Piastri esteja ao volante do carro da equipa. Podem apostar em Colton Herta e Patricio O’Ward se os franceses não concordarem.