Fórmula 1: Alpine discutiu com Daniel Ricciardo possível regresso | AutoSport

No Japão foi finalmente anunciado o substituto de Fernando Alonso na Alpine e depois deste assunto ter sido tema central da Fórmula 1 durante algum tempo, Pierre Gasly foi confirmado na equipa francesa. A escolha teria recaído pelo jovem piloto vindo da academia da equipa francesa Oscar Piastri, mas este tinha um contrato assinado com a McLaren para a próxima época, colocando Daniel Ricciardo no mercado.

No entanto, o regresso de Ricciardo à Alpine/Renault não era bem vista por alguns dos mais altos responsáveis do grupo francês depois da relação entre ambas as partes ter arrefecido com a saída abrupta do piloto para a McLaren no final de 2020. Ainda assim, o australiano foi equacionado como opção para o lugar deixado em aberto com a saída, também ela abrupta, de Alonso.

“Tivemos discussões com alguns pilotos, incluindo Daniel”, disse Otmar Szafnauer após o anúncio de Gasly como companheiro de equipa de Esteban Ocon em 2023. “Mas Pierre satisfaz os critérios. É experiente, rápido e jovem. Assim, quando se tornou evidente que Pierre era uma possibilidade, tornamos a nossa lista de possibilidades ainda mais curta”.

A Alpine teria uma lista de possíveis pilotos extensa e ainda foi protagonista de um teste privado com 3 pilotos na Hungria para apurar a melhor opção para o lugar. No entanto, nenhum deles foi o escolhido. “Esses são testes que são planeados com bastante antecedência em relação à realização efetiva do teste”, explicou Szafnauer. “Não era muito claro sobre Pierre, embora ele estivesse, como eu disse, na lista, mas ainda estava sob contrato. Por isso, testamos com os três [pilotos] em Budapeste para avaliar a sua capacidade e todos eles fizeram um excelente trabalho. Aprendemos definitivamente com o teste”.

No teste no Hungaroring estiveram presentes Nyck de Vries, Jack Doohan e Antonio Giovinazzi que pilotaram o carro da equipa de 2021. Enquanto de Vries foi escolhido pela AlphaTauri para completar o seu alinhamento de pilotos com a saída de Gasly, Doohan vai ocupar o lugar de piloto reserva e desenvolvimento da Alpine que pertencia a Oscar Piastri, enquanto Giovinazzi não deverá ter lugar na grelha em 2023, mantendo a ligação à Ferrari.