Fórmula 1: Alpine devia considerar Jack Doohan, diz Jacques Villeneuve | AutoSport

Jacques Villeneuve acredita que a Alpine devia apostar em Jack Doohan, membro da sua academia de jovens pilotos, como substituto de Fernando Alonso para a próxima época de Fórmula 1 e esquecer a contratação de Pierre Gasly ou de Daniel Ricciardo.

A equipa francesa ainda não anunciou o piloto que estará ao lado de Esteban Ocon em 2023, depois de toda a polémica com Oscar Piastri e o seu contrato não reconhecido pela FIA. Segundo o antigo piloto e campeão de F1, a vinda de Pierre Gasly seria “estranha” porque “já têm um piloto francês e os dois não se dão bem, por isso não os juntaria. Para além disso, tem contrato [com a AlphaTAuri/Red Bull] e é preciso mover montanhas para o conseguir, por isso não faz sentido. E Gasly não tem tido uma época muito boa”.

Em relação a Ricciardo, Villeneuve realçou que o piloto tem tido muitas dificuldades em conduzir os monolugares da recente geração e “quase metade da sua carreira na F1 tem sido má e foi quando teve experiência, por isso não há qualquer razão, especialmente numa uma equipa pela qual ele já pilotou”.

“Porque não arriscar em Doohan?”, questionou Villeneuve sobre o piloto da Fòrmula 2,. “Em vez de passar um ano a prepará-lo como fizeram com Piastri, basta pô-lo no meio do pelotão e ver o que acontece. Doohan vem com um bom historial, como [Carlos] Sainz, que realmente consegue ter a mentalidade certa para estar ao mais alto nível e sobreviver sob pressão”, concluiu o canadiano.