Fórmula 1, Alpine: Decisão sobre Oscar Piastri e Fernando Alonso deve acontecer em Silverstone | AutoSport

A decisão sobre o próximo companheiro de equipa de Esteban Ocon na Alpine deverá acontecer por altura do GP da Grã-Bretanha, confirmou Otmar Szafnauer.

O piloto francês tem contrato com a equipa até ao final de 2024, mas Fernando Alonso termina o seu esta época. O piloto espanhol já deu indícios de querer manter-se na equipa, assim como os responsáveis da Alpine parecem também querer continuar a contar com os serviços de Alonso, no entanto têm que resolver a situação de Oscar Piastri, um jovem com enorme talento e que não tem, aparentemente, lugar na Fórmula 1.

As opções que estão em cima da mesa, para já, é colocar Piastri no lugar agora ocupado por Alonso ou manter o espanhol e colocar o campeão da Fórmula 2 de 2021 noutra equipa.

“Ainda não pensámos nisso, porque é um pouco cedo”, disse Otmar Szafnauer ao Motorsport.com. “Mas por volta de Silverstone, vamos provavelmente falar sobre isso”.

Muito se tem escrito sobre a possibilidade de Nicholas Latifi perder o lugar na Williams. Esta situação, a acontecer, pode abrir a porta a Oscar Piastri.

“Não sei o que está a acontecer na Williams, mas ouvi os rumores. No passado, quando a McLaren veio ter connosco e disse: ‘Ei, podemos usá-lo [Oscar Piastri] como piloto de reserva?’, nós dissemos que sim”, disse Szafnauer, referindo quando Daniel Ricciardo estava em dúvida para a primeira corrida da época. “A razão para isso é, quanto mais tempo de condução ele tiver, melhor. Portanto, temos isso estrategicamente em mente. Mas quanto ao que está a acontecer na Williams, não sei”.

Oscar Piastri, juntamente com Jack Doohan piloto da academia Alpine, esteve em testes com a equipa durante a semana passada.