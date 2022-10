Fórmula 1: Alpine considera ter alguma vantagem sobre a McLaren | AutoSport

A luta pelo quarto posto do campeonato de construtores de Fórmula 1 entre Alpine e McLaren continua a animar, mas os franceses pensam que podem ter vantagem sobre a estrutura de Woking até ao final da temporada, esperando que a decisão entre as duas equipas possa acontecer antes de Abu Dhabi.

O diretor desportivo da equipa francesa, Alan Permane está convencido de que o A522 é agora um “carro mais rápido” do que o McLaren MCL36 e mas admite que possam chegar à última prova do ano sem ter uma vantagem que garanta à Alpine o quarto posto do campeonato.

“Precisamos de ter 44 pontos de vantagem antes de chegarmos a Abu Dhabi, por isso tenho a certeza de que vai ser até à última”, explicou Permane. “O objetivo é, claro, somar o máximo que pudermos nestas próximas corridas para chegar a Abu Dhabi pressionados ao mínimo, mas vamos ver. Tem tido altos e baixos, eu gostaria de pensar… bem, temos vantagem. Temos um carro mais rápido e estamos à frente em pontos, por isso vamos conseguir”.

Para já no GP do México Lando Norris arranca da oitava posição da grelha à frente de Fernando Alonso e Esteban Ocon, enquanto Daniel Ricciardo está logo atrás em 11º. É provável que a Alpine tenha alguma vantagem em velocidade de ponta na longa reta da meta do Autodromo Hermanos Rodriguez, mas o construtor francês tem mostrado alguns pontos fracos, como a fiabilidade recentemente.