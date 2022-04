Fórmula 1: Alpine antecipa atualização do A522 | AutoSport

A Alpine poderia ter saído da Austrália com resultados extremamente positivos, mas depois do acidente de Fernando Alonso na Q3 da sessão de qualificação – quando vinha numa boa volta rápida – e a questão da degradação dos pneus médios no monolugar do piloto espanhol, permitiram apenas a soma de seis pontos, já que apenas Esteban Ocon pontuou.

A verdade é que o Alpine A522 provou ser competitivo, ainda antes da Austrália, e a equipa assim o quer manter.

Alan Permane, diretor desportivo da equipa francesa, explicou que para se manterem competitivos esperam ter disponível uma atualização para um dos monolugares já em Imola.

“Temos uma boa atualização para Imola”, disse Permane no podcast F1 Nation. “Temos um novo fundo plano; penso que será apenas para um carro neste momento. Foi planeado para Miami, e conseguimos antecipar para Imola, por isso estou muito confiante para essa corrida”.

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, em declarações ao Motorsport-Total.com, afirmou que o seu monolugar não tem pontos fracos e que o motor Renault está muito perto da mesma potência dos melhores do pelotão. “O nosso carro é forte em algumas áreas e não tem pontos fracos, mas é menos forte noutras áreas. Pensamos ter dado um passo em frente com a unidade motriz e estamos talvez a 10cv de distância dos melhores”.