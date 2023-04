Fórmula 1: Alpine acredita poder lutar com Mercedes | AutoSport

O Alpine AMR23 pode beneficiar cerca de 4 décimos de segundo por volta com o pacote de atualizações que a equipa francesa prepara para apresentar nas próximas corridas. Apesar do acidente sofrido pelos dois pilotos gauleses no Grande Prémio da Austrália vir colocar alguns constrangimentos na produção dos novos componentes, Otmar Szafnauer acredita que a sua equipa pode desafiar a Mercedes com as próximas atualizações.

“Pensamos que podemos lutar com eles [Mercedes]”, disse Szafnauer ainda na Austrália, citado pelo Motorsport.com. “Também temos uma boa atualização para Baku e uma semana depois em Miami, por isso continuamos a fazer um ‘forcing’ para colocar os desenvolvimentos em pista. Tivemos uma boa correlação no ano passado e se isso continuar e apresentarmos as atualizações, levaremos a luta do desenvolvimento ao longo da época para as outras equipas”.

O responsável técnico da Alpine, Pat Fry, adverte que apesar do desenvolvimento do A523 poder colocar a equipa a discutir outros lugares da classificação, “não se sabe o que os outros estão a fazer”, advertindo para o que podem apresentar a Mercedes e Ferrari.