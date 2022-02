Fórmula 1: Alpine A522 foi apresentado | AutoSport

A equipa BWT Alpine F1 apresentou oficialmente o novo A522 em Paris, para o Campeonato do Mundo FIA de Fórmula 1 de 2022. O A522 mantém a sua marcante pintura azul , associada este ano ao cor de rosa da BWT, o recentemente anunciado patrocinador principal da equipa. A Alpine apresentou também uma “pintura invertida” com cor-de-rosa a a dominar o carro, que será utilizada para as duas primeiras corridas da época, destacando a nova parceria.

Presente no evento do A522 esteve o CEO da Alpine Laurent Rossi, o CEO do grupo Renault, Luca de Meo, bem como pelo recém-nomeado Chefe de equipa, Otmar Szafnauer. Os pilotos Esteban Ocon e Fernando Alonso também estiveram presentes, assim como o piloto de teste e reserva, Oscar Piastri.

As equipas técnicas da Enstone continuarão a ser lideradas pela dupla recentemente promovida de Pat Fry, Chief Technical Officer, e Matt Harman, o diretor técnico. A equipa nomeou Bruno Famin diretor executivo da Alpine Racing, que estará encarregue de maximizar o desempenho do motor e a integração no chassis nas instalações de Viry-Châtillon.

A par do chassis e de uma construção do A522 completamente novos, a equipa apresentou a atualizada unidade motriz RE22. A especificação do motor permite à equipa alguma liberdade extra na moldagem do resto do carro para melhor explorar as mais recentes regulamentações técnicas e ajustar-se à nova especificação de combustível E10, novo combustível na Fórmula 1.

