Fórmula 1: AlphaTauri precisa de melhorar em qualificação | AutoSport

Pierre Gasly foi um dos pilotos mais rápidos durante os treinos do GP do Mónaco, batendo-se com Lando Norris na frente do “segundo pelotão”, mas na qualificação não passou da Q1, depois de não sair a tempo da box para a última tentativa. O francês largou apenas do 17º lugar da grelha de partida num traçado que limita bastante as ultrapassagens. A questão é que desde Miami que Gasly não arranca para a corrida dentro dos dez primeiros, sendo por isso mais complicado somar pontos.

“Tivemos uma boa corrida de recuperação com Pierre, mas a principal lição para o fim de semana é que precisamos de ter um sábado mais ‘limpo’ a fim de aproveitar ao máximo as oportunidades que temos no domingo”, afirmou o diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton.

Egginton acrescentou que a chuva que adiou o início da corrida do Mónaco e uma estratégia agressiva ajudou Gasly a subir na classificação. “O aguaceiro no início da corrida foi obviamente uma grande perturbação, mas foi também uma boa oportunidade para nós, com Pierre, para o fazer subir [na classificação]”, disse Egginton. “Tivemos uma estratégia agressiva e trocamos cedo para os intermédios, o que funcionou bastante bem, enquanto muitos outros pilotos permaneceram com pneus de chuva e quiseram continuar até que pudessem passar para pneus de piso seco”, concluiu o responsável da AlphaTauri.