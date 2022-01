Fórmula 1: AlphaTauri em testes em Imola | AutoSport

Depois da Ferrari ter confirmado uma sessão de testes em Fiorano com o carro de 2018, a AlphaTauri colocou os seus dois pilotos – Pierre Gasly e Yuki Tsunoda – aos comandos do monolugar de 2020, o AT01, para 3 dias de testes no circuito italiano de Imola, tendo começado no dia de ontem e termina na quinta-feira.

Segundo o regulamento, as equipas podem realizar testes com os monolugares das épocas passadas, estando os novos carros para 2022 apenas disponíveis para um shakedown, de no máximo 100km, antes dos testes conjuntos de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein.