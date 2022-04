Fórmula 1: “Alívio” na Williams depois de conquista do primeiro ponto | AutoSport

A Williams conquistou o primeiro ponto da temporada, depois de uma estratégia arrojada e de um bom desempenho de Alexander Albon em Albert Park. Foi a primeira vez que a equipa pontuou no GP da Austrália – que esteve 2 anos ausente do calendário do mundial de Fórmula 1 – desde 2017, quando Felipe Massa terminou no sexto lugar e somou 8 pontos na prova inaugural daquela temporada.

Jost Capito salienta que é um alívio para a equipa ter pontuado ainda na fase inicial da época.

“Claro que é um alívio para a equipa”, disse Jost Capito, citado pelo Motorsport-Total.com. “É muito encorajador marcar um ponto tão cedo na época. Tivemos um início difícil”.

Segundo o piloto que alcançou o primeiro ponto para a equipa, Alexander Albon, a Williams não está mais longe do restante segundo pelotão do que no ano passado, mas a Haas e a Alfa Romeo é que deram um salto qualitativo enorme.

“Parece que Alfa e Haas deram um passo em frente e juntaram-se à batalha do segundo pelotão”, explicou Albon no podcast F1 Nation. “Não estamos mais longe da frente do que em anos anteriores, eles é que se juntaram ao grupo e por isso quase parece que estamos em dificuldades, mas Alfa e Haas fizeram um grande trabalho”.

Na classificação entre os construtores, a Aston Martin é a única equipa ainda sem somar qualquer ponto e ocupa o décimo lugar, enquanto a Williams está a nove pontos da AlphaTauri.