Fórmula 1: Alfa Romeo precisa “limar arestas” do C42 antes dos novos testes | AutoSport

Como o monolugar da Alfa Romeo foi oficialmente apresentado após a primeira bateria de testes conjuntos da Fórmula 1, as questões sobre os problemas do carro durante esses 3 dias foram revistas durante a conferência de imprensa que se seguiu ao lançamento do carro, na manhã de hoje.

Jan Monchaux, diretor técnico da Alfa Romeo, deixou claro que os problemas sentidos no terceiro dia não tiveram ligação com o efeito oscilatório que todas as equipas sentiram. Foram problemas mecânicos, que diz Monchaux, estão já identificados e serão desenvolvidas soluções em Hinwil antes do teste no Bahrein, em março. “O efeito oscilatório, que foi o tópico da semana, causou problemas principalmente durante o primeiro dia e o início do segundo dia”, disse Monchaux. “As reparações que fizemos no local provaram ser adequadas”, acrescentando que “o que aconteceu no terceiro dia não tem efetivamente nada a ver com isso, foram alguns pequenos problemas mecânicos que nos impediram de ter um dia livre de problemas”.

No entanto, o engenheiro da Alfa Romeo está convencido, até porque a equipa normalmente não tem tido muitos problemas de fiabilidade, que essas questões serão ultrapassadas na fábrica antes do regresso à pista para mais 3 dias de testes, desta vez no Bahrein. “Estou razoavelmente confiante que chegaremos a uma solução e espero que já no início do segundo teste”.

Frédéric Vasseur, chefe de equipa da Alfa Romeo, deixou claro que tem confiança no novo carro. “O C42 é um carro que esperamos ansiosamente para ver correr, não só porque é o primeiro que construímos neste novo ciclo regulamentar, um ciclo em que as corridas devem ser mais próximas e mais emocionantes, mas porque temos a maior confiança neste carro, ajudando a equipa a dar um grande passo em frente em direção à frente da grelha”.

Vasseur explicou ainda que as questões encontradas em Barcelona, serão mais um desafio que a equipa tem de ultrapassar antes da competição recomeçar. “Tivemos algumas questões mecânicas na segunda parte do teste, mas temos de a resolver. É um desafio, mas estou bastante confiante de que seremos capazes de o fazer durante a próxima semana”.