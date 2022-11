Fórmula 1: Alfa Romeo pode vir a patrocinar a Haas | AutoSport

Ainda antes da confirmação da parceria entre Audi e Sauber para o ano de estreia da nova geração de unidades motrizes na Fórmula 1, 2026, já a Alfa Romeo tinha anunciado o fim da sua ligação à estrutura suíça no final da próxima época. Os responsáveis da marca italiana, que começou a sua parceria com a Sauber desde 2018, pretendem manter a Alfa Romeo na Fórmula 1, mas não deram mais pormenores sobre qual seria o próximo passo.

Caso isso venha de facto a acontecer, a opção pode ser a Haas, segundo o jornalista Dieter Rencken, da publicação RacingNews365.com. Acontece que a equipa norte-americana anunciou recentemente um novo patrocinador principal, dando-lhe condições económicas como a estrutura nunca teve até agora. O orçamento da Haas passará a contar com mais 20 milhões de dólares devido ao novo patrocinador, sendo difícil de acreditar que a Alfa Romeo ficaria como um parceiro secundário na atual conjuntura.

O facto da Haas ter ligações à Ferrari e ter uma divisão importante da equipa em Itália, pode ser benéfico para a Alfa Romeo e faz algum sentido que a escolha possa recair sobre a equipa norte-americana.

A Haas tem tido uma história complicada com os seus patrocinadores e procura com o novo parceiro colocar um ponto final em relações curtas e que não têm beneficiado a equipa. Estão neste momento na luta pela sua melhor classificação no campeonato de construtores desde há vários anos, no oitavo lugar geral, faltando apenas duas rondas para a época terminar.