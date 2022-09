Fórmula 1: Alfa Romeo fica em 2023, mas é cedo para saber a partir daí… | AutoSport

A Alfa Romeo está numa perfeita encruzilhada quanto à sua presença na Fórmula 1.

O atual acordo da Alfa Romeo com a Sauber tinha validade até ao final de 2024, mas a marca de Arese já ‘avisou’ que termina em 2023.

Financiar uma equipa detida pela Audi, uma rival na venda de automóveis da Alfa Romeo, não fazia sentido para Jean-Philippe Imparato, CEO da marca, e Carlos Tavares, líder da Stellantis, não sendo de estranhar que a parceria que permite ao construtor italiano marcar presença na Fórmula 1 fosse terminada antecipadamente.

Seja como for, Jean-Philippe Imparato, CEO da Alfa Romeo diz que a empresa não tem “pressa” em decidir o seu futuro a longo prazo na Fórmula 1.

Agora, a Alfa só pode permanecer na F1 para lá de 2023 se conseguir chegar a acordo com uma equipa que utilize motores Ferrari, o que neste momento deixa a Haas como sua única opção.

A alternativa é a Fórmula E ou o Mundial de Endurance: “Estamos totalmente abertos a tudo”, disse Imperato ao Motorsport.com. “mesmo que tenhamos de tomar uma decisão antes do final deste ano, temos algumas semanas, meses, para ver como está o negócio, e também para escolher numa atmosfera serena. Por isso, não tenho pressa. Tudo está em cima da mesa, diria eu. Adoraria encontrar o melhor compromisso entre o ADN dos desportos motorizados, e a transição EV que se vê.”

Como se percebe, a Alfa Romeo pode regressar a Le Mans e ao Endurance (WEC) em 2024, mas como se percebe é cedo para decisões: “Nada de definitivo para 24, estou focado em 2022-23. Nos próximos meses estaremos prontos para abrir a reflexão e os estudos de 2024, 25, 26.”