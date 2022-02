Fórmula 1: Alfa Romeo desvenda as cores do C42 para 2022 | AutoSport

O C42 da Alfa Romeo foi revelado com a decoração final para a época de 2022, depois de ter estado em pista nos 3 dias de testes de pré-temporada em Barcelona esta semana.

O monolugar mantém as cores vermelha e branca dos anos anteriores.

Desenhado por uma equipa liderada pelo Diretor Técnico, Jan Monchaux, este carro é um afastamento radical do passado, uma vez que abraça as possibilidades ditadas pelo novo piso de efeito de solo, pacote aerodinâmico atualizado e pneus de 18 polegadas de baixo perfil. O C42, é movido por um novo e melhorado motor Ferrari, esperando a equipa sair do fundo da tabela classificativa em 2022 e dar um passo em frente.