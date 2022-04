Fórmula 1: Alfa Romeo decide parceria com Sauber em julho | AutoSport

A Alfa Romeo vai decidir o futuro na Fórmula 1 em julho, segundo o responsável da marca italiana, Jean-Philippe Imparato. A parceria entre Alfa Romeo e Sauber teve início em 2018 e foi renovada em 2021 com um contrato plurianual entre as partes. No entanto, a negociação da Sauber com a Andretti Autosports parece ter deixado marcas e os italianos vão avaliar este ano a relação com os suíços.

“O futuro da parceria entre Alfa Romeo e Sauber será anunciado em julho”, disse ao Motorsport.com Jean-Philippe Imparato durante o GP da Emilia Romagna. “Não será um processo complicado. Há dois aspetos que vamos avaliar: resultados e retorno económico”.

O CEO do grupo Stellantis, que detém a Alfa Romeo, também presente na prova italiana, admitiu que a parceria com a Sauber está a funcionar.

“Há quem critique nossa escolha. Eu respondo que não existe apenas uma forma de estar na F1. Ter uma equipa é um caminho, mas há outros e, entre eles, está o que escolhemos. Se estamos aqui na pista, se há uma equipa chamada Alfa Romeo que está pronta para disputar um GP, posso dizer que está funcionar muito bem”.

O início de temporada da Alfa Romeo, que passou os últimos anos na cauda do pelotão, pode pesar positivamente na decisão dos italianos e, quem sabe, aumentar a presença na Fórmula 1 e na formação suíça.