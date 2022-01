Fórmula 1: Alfa Romeo com orçamento muito perto do limite máximo | AutoSport

A Alfa Romeo nunca conseguiu reunir o mesmo valor de orçamento que as maiores estruturas da Fórmula 1, mas agora com o teto orçamental fixado nos 140 milhões de dólares e um novo patrocinador, Frédéric Vasseur considera ser possível o orçamento da equipa estar próximo do limite máximo, ou seja próximo das restantes equipas.

“Ainda temos algumas negociações em curso, do lado do patrocinador e assim por diante, mas penso que estaremos muito perto do limite orçamental. Esta é uma mega oportunidade para a empresa. Estou convencido disso. Não estou a falar apenas da empresa, mas mesmo para a equipa, saber que se está no limite. Esta é uma abordagem diferente, uma mentalidade diferente. Será um bom impulso para todos”.

Um dos fatores que influenciou o aumento de capital disponível na equipa, foi o novo alinhamento de pilotos para 2022, principalmente com a entrada de Guanyu Zhou, que trouxe consigo um bom patrocinador.