A Alfa Romeo continua a utilizar no seu monolugar a camuflagem vista no shakedown que fizeram em Fiorano. Ainda não foi desta que os homens de Hinwill mostraram as novas cores, o que vai suceder no teste no Bahrein. O lançamento oficial da equipa é a 27 de fevereiro.

🕵🏻‍♂️ pic.twitter.com/iJLwX8EsW9 — Alfa Romeo F1 Team ORLEN (@alfaromeoorlen) February 23, 2022