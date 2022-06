Fórmula 1: Alfa Romeo acredita que resolveu problemas com pneus macios | AutoSport

A Alfa Romeo admitiu que ainda há muito trabalho a ser feito no desempenho dos seus monolugares com pneus macios durante as sessões de qualificação. No entanto, Xevi Pujolar, responsável da equipa, está confiante de que os problemas que afetaram Valtteri Bottas e Guanyu Zhou no Mónaco não voltarão a acontecer após a corrida de Baku.

“Alguns adversários conseguem obter mais aderência na primeira volta cronometrada”, disse Xevi Pujolar, sobre os pneus macios da Pirelli. “Lutamos mais na primeira volta e na segunda já podemos pisar mais no acelerador. Isso é algo em que estamos a trabalhar.”

No Circuito Gilles Villeneuve, Pujolar não vê razões para se voltarem a repetir os problemas, afirmando mesmo que “os problemas do Mónaco acabaram”.