Fórmula 1: Alfa Romeo acredita que Miami beneficia o C42 | AutoSport

O novo traçado do calendário de 2022 da Fórmula 1, deverá beneficiar as características do Alfa Romeo C42, acredita o responsável pela engenharia da equipa, Xevi Pujolar. Segundo o engenheiro, o Grande Prémio de Miami vai realçar os pontos fortes do seu carro no próximo fim de semana, melhor do que aconteceu em Imola durante o GP de Emilia Romagna, onde Valtteri Bottas conquistou o quinto lugar, o seu melhor resultado da época até agora.

“Esperamos ser mais fortes do que em Imola”, disse Pujolar. “Penso que o tipo de traçado talvez nos possa beneficiar”.

Pujolar admite que enfrenta a próxima prova com grandes expectativas, esperando poder lutar com McLaren e Alpine. “Agora temos uma ideia – temos um layout no simulador e tudo – mas como é que vai ser na realidade, teremos de descobrir quando lá estivermos. Veremos então. É uma espécie de layout que penso que seremos fortes, mas teremos de ver em termos do asfalto e de tudo o que realmente vai ser. Mas todos têm muitas expectativas em lutar com Alpine e McLaren. É muito encorajador para nós”.

A Alfa Romeo ocupa o quinto lugar no campeonato de construtores, somando 25 pontos nas primeiras quatro rondas.