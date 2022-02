Fórmula 1: Alexander Albon tinha “plano B e C” | AutoSport

Alexander Albon está de regresso à Fórmula 1 aos comandos do carro da Williams, depois de ter perdido o lugar na Red Bull no final de 2020 para Sergio Perez. Sabemos agora que as conversações entre a Williams e a Red Bull começaram a meio da época passada, mas caso falhassem, Albon diz que tinha planos B e C para competir em 2022.

“Tinha um Plano A, que era claramente estar na Fórmula 1″, explicou Albon. “O Plano A também estava nessa altura para ser com a Williams, e o Plano B, o Plano C existiam Fui à IndyCar para dar uma vista de olhos, falei com algumas equipas na Fórmula E, também. Claro que, tal como um sentido lógico, é preciso ter outras coisas em mente, porque nunca se sabe o que acontece. O mercado é tão complicado que só temos de manter as nossas opções em aberto”.

Albon ainda elogiou os seus antigo “chefes” na equipa de Milton Keynes, bem como Jost Capito da Williams, por tornarem possível o seu regresso à Fórmula 1.”Felizmente, a meio do ano, as coisas começaram a correr bem e as conversações começaram a acontecer. E agradeço a Christian [Horner] e ao Dr. [Helmut] Marko, mas também a Jost e a todos na Williams que conseguiram que isso acontecesse”.