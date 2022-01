Fórmula 1, Alexander Albon: força mental de Max Verstappen é o seu ponto forte | AutoSport

Antigo companheiro de Max Verstappen na Red Bull, Alexander Albon regressará à grelha este ano aos comandos do carro da Williams, depois de ter sido piloto de teste e desenvolvimento da Red Bull em 2021.

Albon destacou a força mental de Max Verstappen como o seu ponto forte, principalmente como não se deixa afetar pelos acontecimentos, na conquista do título por parte do neerlandês.

“Mais do que tudo, fui surpreendido com sua capacidade de não se preocupar. Mentalmente, ele é incrível”, revelou Albon ao Motorsport-Total.com, acrescentando que: “Apenas pilota o carro e não pensa nas consequências ou qualquer outra coisa que está a acontecer. Isso inspirou-me”. Albon explicou ainda que ficou admirado pelos resultados de Verstappen não se terem ressentido depois das críticas que foi sujeito em alguns dos episódios que aconteceram em 2021. “Admiro isso porque não é fácil estar no centro das atenções como ele esteve”.