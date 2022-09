Fórmula 1: Alexander Albon em recuperação, espera poder competir em Singapura | AutoSport

O piloto da Williams Alexander Albon espera poder competir no Grande Prémio de Singapura depois de ser obrigado a abandonar após o primeiro dia do GP de Itália do fim de semana passado, tendo sofrido de apendicite, mas reconheceu que seria difícil regressar já aos comandos do monolugar.

Albon teve alta do hospital na terça-feira e recupera em casa no Mónaco antes da jornada de Singapura, que começa a 30 de setembro, tendo ainda sofrido algumas complicações pós-operatória que o levou a passar pelos Cuidados Intensivos no hospital milanês onde foi tratado.

“Sinto-me muito bem”, disse Albon numa mensagem de vídeo nas redes sociais. “Obviamente que no sábado tive um pequeno problema e os médicos fizeram um trabalho espantoso. Estou muito grato por me terem posto de boa saúde e saído do hospital na terça-feira. Tenho estado no Mónaco desde então. Já comecei a andar e o objetivo é estar pronto para Singapura, o que vai ser difícil. É uma das corridas mais difíceis que temos, por isso não é uma corrida fácil, mas vamos apontar alto e ver o que acontece”.

Albon foi substituído por Nyck de Vries na corrida italiana, com o piloto neerlandês a terminar em posição pontuável na sua estreia na Fórmula 1.

Thank you everyone for all the support! Looking forward to getting back out there and preparing for Singapore 💪 😅 pic.twitter.com/B4S7fltmLa — Alex Albon (@alex_albon) September 16, 2022