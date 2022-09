Fórmula 1: Alexander Albon de regresso a casa | AutoSport

Alexander Albon recebeu alta do hospital em Milão na terça-feira e viajou de regresso a sua casa casa no Mónaco. O tailandês ainda está em recuperação depois da cirurgia realizada de urgência em Itália, tentando estar fisicamente apto para o Grande Prémio de Singapura de Fórmula 1 que se realiza a 2 de outubro.

Albon não participou no restante fim de semana em Monza a partir de sábado, tendo sofrido de apendicite aguda. No sábado Albon foi operado em Milão e em sua substituição, o piloto reserva da Mercedes Nyck de Vries assumiu os comandos do Williams FW44 e até terminou nos pontos na corrida de domingo. Na segunda-feira, a equipa anunciou que Albon sofreu complicações inesperadas que levaram a uma insuficiência respiratória, uma complicação conhecida, mas pouco comum. Foi reintubado e transferido para os cuidados intensivos. Fez excelentes progressos durante a noite e pôde ser removido da ventilação mecânica na manhã de domingo.

A grande questão agora é se Alexander Albon estará em forma novamente a tempo de participar no Grande Prémio de Singapura. De acordo com informações da BBC, a recuperação está ‘no caminho certo’ até agora e a Williams aparentemente pretende competir com Albon no próximo fim de semana de corrida