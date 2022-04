Fórmula 1: Alexander Albon acredita que atualizações vão colocar Williams no segundo pelotão | AutoSport

Não há muitas dúvidas que a Williams não conseguiu construir um monolugar que fizesse a equipa sair das últimas posições, como aconteceu com a Alfa Romeo e a Haas. Em vez disso, a Williams está a disputar os últimos lugares com a Aston Martin.

Sem muito para oferecer aos pilotos, a Williams através de uma estratégia diferente, conseguiu que Alexander Albon conquistasse o primeiro ponto da equipa na Austrália e esteve perto de repetir o feito em Imola. O piloto acredita que com as atualizações previstas para o FW44, conseguirá disputar posições diferentes.

“Esperamos poder continuar a trabalhar nesse sentido. Ainda estou a compreender o carro, ainda estou a compreender a melhor maneira de o conduzir e a melhor maneira de o afinar”, afirmou o piloto. “Mas, por agora, é um ótimo ponto de partida e, obviamente, uma vez que tenhamos atualizações para o carro, espero que possamos dar o próximo passo para o meio do pelotão”.

Alex Albon terminou atrás do Aston Martin de Lance Stroll em Imola onde as ultrapassagens foram muito difíceis, apenas 11 durante as 63 voltas da corrida de domingo.