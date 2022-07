Fórmula 1: Alex Wurz pede à FIA medidas de segurança reforçadas após acidente de Zhou | AutoSport

Na sequência do aparatoso acidente de Zhou Guanyu no GP da Grã-Bretanha, um dos presidente da GPDA (Associação de pilotos de GP) Alex Wurz solicitou à FIA que melhorem as condições de segurança. No acidente de domingo foi possível ver que a a estrutura que deveria suster os danos no caso de capotamento (rollover bar) aparentemente colapsou.

Nas redes sociais, Wurz avisou o Presidente da FIA para “verifique a sua caixa de entrada, temos (mais) trabalho a fazer”, numa publicação onde utilizou uma imagem do monolugar de Pedro Diniz em Nürburgring em 1999, outro acidente onde o monolugar também capotou e esse componente falhou. O acidente de Diniz em 1999 “levou a testes de colisão mais rigorosos, solicitados pelo GPDA, rapidamente executados/implementados pela FIA”, escreveu ainda Wur.

Neste caso, como aconteceu com outros acidentes recentes, tudo será analisado automaticamente sem ser necessário a atuação do Presidente da FIA. Também a Alfa Romeo afirmou ter começado investigação interna ao que se passou no monolugar após o capotamento e a possível falha da estrutura.

Last time (as far as i remember) an @F1 roll hub collapsing was with Pedro Diniz, Nurburgring 99 (jumping over me 🙈) This led to stricter crash tests, requested by GPDA, swiftly executed/ implemented by @FIA . Dear Mister President pls check your inbox, we got (more) work to do pic.twitter.com/IsxIg7D209