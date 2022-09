Fórmula 1: Alex Palou e Pato O’Ward testaram com a McLaren | AutoSport

Os pilotos da IndyCar Alex Palou e Pato O’Ward estiveram em teste com a McLaren em Barcelona nesta quarta-feira com o MCL35M de 2021 da equipa britânica.

Enquanto Palou fez a sua estreia com um carro de F1 no teste no Circuito de Barcelona-Catalunha, O’Ward tinha já estado ao volante do carro de 2021 de Woking no teste de pós-temporada no ano passado em Abu Dhabi.

Os dois pilotos deveriam ser companheiros de equipa na próxima época na IndyCar na Arrow McLaren SP, mas a disputa contratual entre Palou e a Chip Ganassi Racing, foi curiosamente resolvida hoje e o piloto permanecerá na mesma equipa em 2023, sendo ainda assim, autorizado a testar com a McLaren.

Pato O’Ward and Alex Palou are taking part in a closed test in the MCL35M at Barcelona this week with our Testing of Previous Cars programme. pic.twitter.com/Sde5QtPyQS — McLaren (@McLarenF1) September 14, 2022

Foto: Travis Hinkle