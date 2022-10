Fórmula 1: Alex Palou e Pato O’Ward são os escolhidos para os TL1 da McLaren | AutoSport

A McLaren voltou a optar pelos dois pilotos da Indycar Series, Alex Palou e Pato O’Ward para estarem aos comandos do seu monolugar como estreantes nos treinos livres, conforme obriga o regulamento da Fórmula 1.

A equipa de Woking confirmou Palou, campeão da IndyCar em 2021, vai substituir Daniel Ricciardo durante a primeira sessão de treinos no Circuito das Américas, palco do Grande Prémio dos Estados Unidos da América, enquanto O’Ward assumirá as despesas no carro de Lando Norris no Circuito de Yas Marina no TL1 da última prova da temporada. Foi neste traçado onde O’Ward conduziu pela McLaren no teste dos jovens pilotos no ano passado. Recordamos que os dois pilotos estiveram na Áustria recentemente a testar com o carro do ano passado da McLaren.

O chefe de equipa, Andreas Seidl, salientou que os dois pilotos impressionaram quando testaram antes no Circuito da Catalunha e no Red Bull Ring. “É uma grande oportunidade para eles mostrarem as suas capacidades no palco da Fórmula 1, onde o foco será ajudar a equipa a preparar-se para o fim de semana da corrida e não nos tempos por volta”, concluiu Seidl.