Fórmula 1, Alex Albon: “Vejo-me a desempenhar um papel importante para a equipa” | AutoSport

Alexander Albon tem ainda pouco tempo de experiência na Williams, após o regresso à Fórmula 1, mas o seu chefe de equipa, Jost Capito, está bastante impressionado com a contribuição e atitude do piloto na equipa. Capito foi mais além e afirmou que Albon excedeu até agora as suas expectativas, como demos conta anteriormente. “Dá muito boa informação e é muito bom a avaliar o carro”, disse Capito ao Motorsport-Total.com. “Está relaxado, tem uma boa sensação com o carro e trabalha bem com os engenheiros e a equipa. Penso que ele tem o equilíbrio certo de ser um tipo simpático por um lado, mas depois encontra a agressividade necessária no carro. É um lutador. Esperava que ele se encaixasse muito bem na equipa, mas até excedeu as minhas expectativas”.

O lado de “tipo simpático”, Albon pareceu ter sempre mesmo quando foi para a Red Bull, e possivelmente até foi por isso que perdeu o lugar na equipa, mas o “lutador” – o seu lado mais agressivo – aprendeu durante 2021, ano em que competiu no DTM e foi piloto de teste da Red Bull, e quando teve de demonstrar toda a sua competência e ultrapassar enormes desafios para regressar à F1. É muito mais “fácil” um piloto sair da F1 e nunca mais lá regressar.

Albon admite que o ano do lado de fora da pista deu-lhe tempo para refletir e fazer as coisas de forma diferente, querendo ser o “líder” da equipa. “Vejo-me a desempenhar um papel importante para a equipa e quero ser esse líder de equipa e ajudar a desenvolver o carro da melhor forma que puder. Tive um ano para amadurecer, um ano curto para amadurecer, mas um ano para refletir e olhar para coisas que sinto que poderia fazer de forma diferente e ser um pouco mais insistente. É assim que eu quero fazer as minhas corridas este ano”.

O piloto da Williams explicou ainda, que a experiência em 2021 lhe permitiu “aprender a forma de funcionar de uma equipa de Fórmula 1. Definitivamente, posso usar isso na Williams. E, ao mesmo tempo, há coisas que passei durante o ano passado a refletir e a pensar, como posso fazer um trabalho melhor? E isso não é apenas uma coisa. São muitas pequenas coisas, nas quais, obviamente, estou a trabalhar para este ano”.