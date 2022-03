Fórmula 1: Alemanha pode ser solução para substituir Sochi | AutoSport

A Alemanha ficou novamente fora do calendário da Fórmula 1 em 2022. A última corrida do Grande Circo no país foi em 2020, quando Nürburgring acolheu o GP de Eifel, mas pode ser uma solução para substituir este ano a corrida na Rússia que foi recentemente cancelada.

No início do ano, Stefano Domenicali, CEO da F1, afirmou que gostaria de ver o regresso da disciplina à Alemanha, mas que não sentia que havia grande interesse por parte dos circuitos do país. O responsável do circuito de Nürburgring, Ingo Böder, respondeu e argumentou que não pode “começar a arriscar nosso resultado anual para – entre aspas – ter a Fórmula 1 aqui apenas uma vez” e que “sem investimento privado e com as taxas de inscrição da Fórmula 1″, tal projeto na Alemanha está destinado ao fracasso.

Acontece que o ex-piloto alemão, Christian Danner avançou, no programa AvD Motor & Sport Magazin do SPORT1, que o Automobilclub von Deutschland (automóvel clube da Alemanha) já iniciou negociações com a Fórmula 1. “Há muito tempo foi tomada a iniciativa de realizar este Grande Prémio na Alemanha em vez da Rússia”, explicou o piloto que passou pelas equipas West Zakspeed Racing e Osella Squadra Corse, entre outras da Fórmula 1 no final dos anos 80.

Danner adiantou ainda que se trata obviamente, de dinheiro. Os alemães querem um preço mais baixo como aconteceu em Imola. “Em Imola houve um grande desconto e um contrato de três anos. Queremos isso na Alemanha”, concluiu Danner.

Outra hipótese que tem circulado pela imprensa internacional é Singapura, que assinou um novo contrato com a Fórmula 1 por mais 7 anos em 2021. Sabemos que a Fórmula 1 está ativamente a procurar uma solução para que se realizem 23 corridas este ano e candidatos à vaga deixada em aberto por Sochi não faltam. Uns com mais dinheiro, outros com menos.