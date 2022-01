Fórmula 1: Alain Prost quis candidatar-se à presidência da FIA | AutoSport

Alain Prost não vai continuar em 2022 com as funções que exercia na Alpine. O antigo piloto era diretor não-executivo da estrutura francesa, que está em plena restruturação organizacional e não contará com Marcin Budkowski para além de Prost, que afirma não estar à procura de novo lugar.

“Não estou à procura de algo específico. Só quero ser feliz e trabalhar com um grupo de pessoas com quem me possa divertir”, afirmou Alain Prost, que contou à publicação L’Equipe que tentou candidatar-se à presidência da FIA, tendo sido já tarde para a candidatura ser aceite. “Vou contar-vos um segredo: estive perto de concorrer à presidência da FIA, mas foi demasiado tarde”, disse Alain Prost ao L’Equipe. “Estou na Fórmula 1 há quase 40 anos, em todos os cargos, desde piloto a chefe de equipa, passando por vários conselhos de administração. Também liderei o GPWC, por isso é um papel que poderia ter-me agradado”.