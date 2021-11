Fórmula 1, Alain Prost: Luta entre Hamilton e Verstappen “é o melhor para o desporto” | AutoSport

Alain Prost, uma das muitas lendas da Fórmula 1, diz que a luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pela conquista do campeonato é excecional para a disciplina. O francês sabe do que fala, já que a sua luta com outra das lendas da F1, Ayrton Senna, foi das maiores lutas que já existiram e que dividiu os adeptos do desporto.

“É o melhor para o desporto. É o melhor para a Fórmula 1″, disse Prost no podcast In The Fast Lane. “É muito difícil julgar os dois. O que eles estão a fazer este ano é excecional. É excecional para o nosso desporto, e espero que possamos ir até à última corrida em Abu Dhabi para ver o resultado final. Eu não tenho um favorito”, afirmou o antigo piloto. “Antes de mais, o piloto é sempre uma combinação do carro e da equipa que está por trás”, explicou Prost. “Lewis tem muito mais experiência, sabe como ganhar um campeonato, ou perder o campeonato porque perdeu por um ponto, penso eu, na McLaren. Mas, por outro lado, Max é muito jovem e muito rápido, e generoso ao cometer alguns erros nos últimos anos. Agora ele está a cometer muito, muito menos [erros]. Ele é muito mais forte do que antes. Ele está a um nível semelhante ao de Lewis. Quer ganhar o primeiro campeonato, porque não sabe se vai ter uma segunda oportunidade. E, para Lewis, ele seria o único com aquele registo (se vencer este ano, serão oito campeonatos, n.d.r.). Esta é a motivação, de facto, que Lewis precisava para alcançar o que quer alcançar”.