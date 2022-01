Fórmula 1, Alain Prost: “FIA tem um desafio muito, muito grande para clarificar as regras” | AutoSport

Alain Prost, que deixou a Alpine recentemente com algumas críticas do antigo piloto francês a Lurent Rossi, é da opinião que a FIA está numa posição complicada para clarificar as regras até a época começar oficialmente, numa altura em que sofre pressões de várias equipas.

“Analisando todas estas novas pistas de hoje. Como se pode ter uma regra clara? Quase todas as pistas, cada curva tem uma especificidade diferente. É muito difícil. Entrámos numa posição em que vamos ter cada vez mais problemas. E nós temos cada vez mais problemas. É muito difícil resolver tudo. Temos de ter cuidado para não termos de novo a mesma história, para que apenas uma equipa esteja a exercer pressão e esteja a conseguir o que quer. É por isso que a FIA tem agora um desafio muito, muito grande para clarificar as regras, no próximo mês”, explicou o tetracampeão de Fórmula 1 à publicação RacingNews365.com.

Para Prost, embora algumas decisões podem ter sido tomadas para tornar mais espetacular a competição, Michael Masi, o diretor de corrida, não merece perder o lugar. “Pode existir alguma pressão da Mercedes, de Lewis, para um novo Diretor [de Corrida]. Seria triste também para Michael, porque ele fez um bom trabalho.”