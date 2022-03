Fórmula 1: Ainda não é seguro o regresso de Sebastian Vettel em Jidá | AutoSport

Sebastian Vettel falhou o primeiro GP do ano depois de ter testado positivo à COVID-19. No seu lugar esteve outro piloto alemão, Nico Hülkenberg. No final da corrida, Mike Krack, o chefe de equipa da Aston Martin, não estava seguro do regresso de Vettel aos comandos do AMR22 já na próxima corrida, no GP da Arábia Saudita, no próximo fim de semana.

“Esteve no debrief da equipa”, afirmou Krack. “Parecia melhor do que há uns dias atrás, mas não sabemos. Veremos como estará nos próximos dias. Esperamos que volte em breve”.

Krack acrescentou que foi melhor Vettel ter testado positivo no Bahrein do que na Austrália, onde os protocolos da COVID-19 são mais apertados. “Se testar negativo, será fácil [o regresso]. É melhor ter sido agora do que dentro de duas semanas”.