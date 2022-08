Fórmula 1: Ainda há dúvidas que jovens pilotos vão pilotar nos treinos livres | AutoSport

2022 foi um ano de fortes alterações regulamentares na Fórmula 1. Uma nova regra que entrou em vigor este ano foi a obrigação de cada equipa em colocar jovens pilotos, estreantes na Fórmula 1, aos comandos do monolugar em dois treinos durante a época.

Jüri Vips, pela Red Bull, e Nyck de Vries, pela Williams e Mercedes, foram utilizados durante a primeira metade da época, mas se o neerlandês vai regressar aos comandos de um monolugar de F1, o piloto estónio não o deverá fazer, depois de ter sido expulso da Red Bull Junior Team. Sem Vips para fazer mais um treino, Liam Lawson vai estar aos comandos do AT03 da AlphaTauri já no GP da Bélgica, e deverá fechar as contas na Red Bull durante os restantes fins de semana.

Nyck de Vries vai treinar novamente com a Mercedes, mas já não o vai fazer na Williams. A estrutura de Grove optou por confirmar Logan Sargeant, um piloto do seu programa de jovens, para pilotar o FW44 durante o treino livre 1 no GP dos Estados Unidos.

Confirmada está também a inclusão de Robert Shwartzman em dois treinos pela Ferrari, não se sabendo ainda quais os Grandes Prémios.

As maiores dúvidas centram-se nas restantes cinco equipas. A Alpine tinha anunciado que Oscar Piastri estaria ao volante do A522, mas depois da polémica entre as duas partes logo no início da pausa de verão, não se sabe se o piloto australiano será ainda incluído ou se existe a possibilidade de Jack Doohan, piloto da academia da equipa francesa na Fórmula 2, se estrear aos comandos de um Fórmula 1.

Piastri pode ser equacionado para pilotar o carro da McLaren, mesmo que a equipa de Woking já tenha preparado Pato O’Ward e Colton Herta em testes privados, e com modelos anteriores, para assumirem essa posição durante as nove provas que ainda faltam para a época terminar. Confirmados ainda não estão nenhum dos pilotos.

A Alfa Romeo também ainda não confirmou qualquer piloto, assim como a Haas e Aston Martin. Na equipa suíça o mais certo é que seja Théo Pourchaire, jovem piloto da academia Sauber. Na Haas, Pietro Fittipaldi deverá ser o escolhido, mesmo já tendo substituído Romain Grosjean em 2020. A Aston Martin não tem pilotos jovens na sua estrutura e pode decidir por entregar o volante a Nyck de Vries, piloto da Mercedes, para cumprir o regulamento.