Fórmula 1: Ainda é cedo para discutir novo contrato com Lewis Hamilton, avança Toto Wolff | AutoSport

A época não tem corrido da melhor forma para Lewis Hamilton que apenas conquistou dois pódio e não tem estado à vontade com o novo monolugar da equipa, mas Toto Wolff está satisfeito com a dupla de pilotos. Mesmo continuando satisfeito com os desempenhos de Hamilton e George Russell, o responsável da Mercedes não quer ainda falar em renovação de contrato com o sete vezes campeão do mundo de Fórmula 1.

“Começar a falar de contratos 2024? Em Junho de 2022? Não, estamos num lugar feliz com Lewis e não há dúvida de que estamos a iniciar a época e a próxima numa boa posição, mas é demasiado cedo para discutir 2024. Tendo dito isto, não poderia desejar uma melhor dupla de pilotos”, afirmou Wolff ao F1.com.

O próximo desafio da Fórmula 1 é o GP da Grã-Bretanha no circuito de Silverstone que Lewis Hamilton venceu por oito vezes. Questionado sobre se o piloto britânico pode conquistar a vitória pela nona vez em 2022, depois do pódio no Canadá, Wolff disse que: “Espero que sim, Silverstone foi bom para nós no passado e o circuito é mais regular do que os três últimos, mas não é Barcelona, por isso agora devemos gerir as nossas próprias expectativas e trabalhar, analisar os dados e encontrar algumas soluções sensatas, não apenas para Silverstone como para o futuro”.