Fórmula 1, Adrian Newey: “possivelmente trabalhamos demasiado no carro do ano passado” | AutoSport

A luta entre Red Bull e Mercedes até à última ronda na temporada de 2021 da Fórmula 1 pode ter tido consequências no início mais tremido da equipa de Milton Keynes, admitiu Adrian Newey. A Red Bull terminou esta época a dominar a disciplina com ambos os títulos no “bolso”, mas a verdade é que o monolugar da equipa era um dos mais pesados do pelotão no Bahrein e foi depois, graças ao desenvolvimento pensado na “dieta” do RB18, que a estrutura passou a dominar por completo.

“Foi um ato de malabarismo difícil, talvez trabalhamos demasiado no carro do ano passado, mas conseguimos fazer um dos dois objetivos”, disse Newey sobre o facto de Max Verstappen ter conquistado o título mundial de pilotos em 2021, enquanto a Mercedes bateu a Red Bull entre os construtores. “Penso que fizemos um trabalho decente em termos do tempo que investimos no carro deste ano, acertamos nos fundamentos e apresentamos um carro. Na realidade, a Ferrari estava provavelmente um pouco mais rápida na pré-época, tivemos uma primeira atualização muito boa e eficaz na corrida. Isso fez com que estivéssemos muito perto e depois disso foi realmente uma luta à justa desde o início. Penso que a Ferrari era melhor em algumas corridas, nós em outras. Aprendemos com isso, tornamos o carro melhor para a segunda metade da temporada, para termos a certeza de que podíamos ser competitivos”.

A maior questão que se coloca agora, fazendo uma espécie de antevisão sobre 2023, é se a Red Bull poderá apresentar novamente um carro dominador. Já têm uma boa base para isso, mas o tempo a menos, em resultado da infração cometida sobre o regulamento financeiro, pode colocar em causa o desenvolvimento durante a época – porque muito do que será o novo monolugar é produzido ainda este ano – assim como o carro para 2024. Esse sim, será mais uma malabarismo que Newey e a sua equipa terão de fazer.