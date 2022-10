Fórmula 1: Adrian Newey considera a Hungria o melhor momento de Verstappen este ano | AutoSport

Corrida do Grande Prémio da Hungria. Max Verstappen arranca do 10º posto da grelha de partida depois de ter tido problemas durante a qualificação para terminar no primeiro lugar da classificação, num dos mais complicados circuitos para ultrapassar presentes no calendário da Fórmula 1, ainda com um pião pelo meio. Foi uma das melhores prestações do piloto neerlandês, agora bicampeão do Mundo de Fórmula 1. Para o ‘cérebro’ do projeto do RB18, um carro que tem demonstrado um apetite voraz por vitórias nesta época, Adrian Newey essa foi o melhor momento do piloto durante todo o ano.

“Penso que foi na Hungria”, afirmou Newey à Viaplay quando questionado sobre o melhor momento da conquista de Max Verstappen. “Tivemos um problema e só se qualificou em 10º na grelha, e por isso para ultrapassar, e ser tão disciplinado na forma como ele fez as manobras – apanhando um carro de cada vez – simplesmente fez tudo na perfeição. Tivemos um problema de embraiagem, o que significou que o impedimos de usar o DRS durante algum tempo a meio da corrida”.

Newey deixou ainda uma palavra de apreço aos parceiros técnicos da Red Bull, a Honda, que pode estar em vias de regressar oficialmente à Fórmula 1. “Obviamente que para os nossos parceiros – Honda – é muito especial poder celebrar o campeonato no Japão, tenho a certeza que foi também para todos em Milton Keynes, os rapazes e raparigas da equipa técnica”.

Sob a orientação de Newey, a equipa técnica da Red Bull produziu um carro muito forte, mas a estrutura sofreu pressão da Ferrari no início da temporada. “Embora possa não parecer que do exterior, tem sido um ano de grande pressão. Porque no início a Ferrari complicou-nos a vida. Tivemos algumas boas corridas, mas nunca se sabe se vai haver uma reviravolta no final”, concluiu.