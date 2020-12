Fórmula 1: Adeus Renault, olá Aston Martin…

Não se assuste. Assim à partida pode parecer estranho, mas a verdade é que vai haver significativas mudanças na Fórmula 1 em 2021, ainda que estas sejam mais “na carroçaria, do que no chassis e motor…”.

Em primeiro lugar, as cores vão mudar um pouco, não será uma F1 mais sombria, mas certamente, colorida de forma diferente. ‘Desaparecem’ a Renault e a Racing Point para dar lugar a Alpine e à Aston Martin. Desaparece o amarelo e o cor-de-rosa, substituídos pelo azul elétrico e o verde….ou azul. Já se sabia que o amarelo da Renault iria desaparecer da grelha no próximo ano. Continua a ser uma equipa de fábrica, mas passa a chamar-se Alpine. Tendo em conta que a cor da casa é o azul, embora ainda não tenha sido revelada nenhuma pintura oficial, espera-se um monolugar ‘vestido’ de azul.

A outra grande mudança tem a ver com a Racing Point, que passa a Aston Martin. Ao que parece, o novo patrocinador principal é azul, a Cognizant (empresa de Tecnologia Informática) que tem também o azul como cor predominante. A Aston Martin é verde, pelo que se verá o que dali sai.

Há muito mais mudanças, mas essas ficam para outra altura…